Lampedusa, al via il servizio di spazzamento meccanizzato

Il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, ha comunicato a tutte le attività commerciali ubicate nella Via Roma che ogni mercoledì e sabato mattina alle ore 5.00, a partire da domani 20 luglio, si attiverà il servizio di spazzamento meccanizzato.

Pertanto si invitano tutte le attività a togliere tavoli, sedie o quant'altro per consentire un adeguato servizio pubblico e a collaborare per rendere efficace ed ottimale tale servizio.

"Si avverte che, in caso di difficoltà segnalate dal gestore - conclude Lucia - si procederà ai controlli e alle sanzioni di legge".

