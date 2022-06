Lampedusa, arriva Baglioni e il sindaco lo va a prendere all'aeroporto

Claudio Baglioni è ritornato a Lampedusa. È arrivato in aereo questa sera ed è stato accolto dal neosindaco delle Pelagie, Filippo Mannino che si è presentato con tanto di fascia tricolore. Non è un caso strano visto che Baglioni per i lampedusani rappresenta una vera e propria istituzione. Baglioni da oltre vent’anni ha una casa sulla più grande delle Pelagie. Ha sempre parlato egregiamente di questa splendida isola tanto che ha richiamato la grande massa ai tempi di “O’ scià”.

Baglioni si è complimentato con il neosindaco per la sua elezione e, nei prossimi giorni, si incontreranno nuovamente. Chissà se si parlerà di organizzare un altro grande evento musicale.

