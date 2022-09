Lampedusa avrà il segretario comunale titolare

"Ho avuto notizia nelle scorse ore che con una norma ad hoc inserita nel dl aiuti bis si consentirà ai segretari comunali e provinciali di assumere la titolarità delle sedi situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, anche se corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino ad un massimo di 10.000 abitanti".

Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino che continua: "Lo avevo chiesto nel corso dell’ultimo incontro avuto a Roma con il Ministro Lamorgese relativamente ai problemi che riguardano il nostro Comune. Un altro piccolo traguardo raggiunto dall’amministrazione che presiedo e che porterà beneficio a tutte le Isole Minori, non solo a Lampedusa e Linosa. Ringrazio pertanto il Ministro Lamorgese, i Prefetti Ferrandino e Cocciufa per essersi adoperati per questa norma".

