Lampedusa, bagno di folla per Alessio Selvaggio

Finisce con una serata molto partecipata la stagione di spettacoli organizzata dall’hub turistico Lampedusa. Alessio Selvaggio giovane cantante davanti a centinaia di isolani (ma c’erano anche tantissimi turisti), ha proposto il suo vasto repertorio di canzoni riscuotendo un enorme successo. Alessio Selvaggio è un giovane che si è formato artisticamente alla Shakespeare Theatre Academy di Palermo, accademia diretta da Tony Colapinto ( attore di origini lampedusane).

Nel 2018 Selvaggio ha partecipato a X-Factor 12 Italia. Nel suo percorso artistico, ha partecipato con il Maestro Beppe Vessicchio, Ignazio Boschetto (il Volo), Sarah Jane Morris, Pietro Lo Piccolo, Lalo Cibelli e Tony Colapinto.

Nel 2020, ha esordito con il suo primo brano inedito “Amore Diverso”, prodotto da Gianni Testa e Tony Colapinto (Joseba Publishing e Shakespeare Theatre Academy), scritto in collaborazione con Giacomo Eva. “Non ero mai stato a Lampedusa - ha raccontato il giovane artista Alessio Selvaggio - Cantare nell’isola della musica, l’isola di Baglioni e di Modugno ed essere accolto con così tanto calore e affetto da un pubblico numerosissimo è stata una grande emozione.

Ho ricevuto la giusta carica prima del mio prossimo concerto a Londra.

Porterò con me un pezzetto di Lampedusa che restituirò quando tornerò in questo posto magico”. Presente all’evento anche l’attore Tony Colapinto che segue artisticamente Alessio. “La crescita artistica di Alessio è indiscutibile - ha detto Colapinto - Lampedusa è un banco di prova importante perché qui il pubblico è abituato ad artisti di prim’ordine. La serata è andata molto bene, Alessio è piaciuto molto e devo complimentarmi anche con gli organizzatori dell’ hub turistico di Lampedusa Luca Siragusa e Andrea Pavia, che sono riusciti a organizzare una serie di bellissime serate che si sono susseguite per tutta la stagione estiva. Lampedusa- ha infine detto Tony Colapinto- è anche un laboratorio a cielo aperto dove la musica, l’arte e la cultura crescono e si completano seguendo (per gli artisti) un percorso che fa da apripista allo scenario nazionale e Internazionale. Avere avuto per tanti anni un evento importante come O’ Scià organizzato dal maestro Claudio Baglioni ci è servito per capire quali sono i percorsi che bisogna seguire e come”. Anche uno dei responsabili dell’hub turistico Lampedusa, Andrea Pavia ha voluto chiarire alcuni aspetti della organizzazione delle serate. “Questa estate - ha detto Andrea Pavia dell’hub turistico Lampedusa- siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi che hanno visto la partecipazione di migliaia di spettatori. Ovvio che per la prossima estate, cercheremo di fare anche di piu; abbiamo in cantiere diverse iniziative tutte molto allettanti. Quest’isola offre uno scenario unico e noi cerchiamo di valorizzare al meglio le nostre risorse (sull’isola abbiamo molti artisti bravi) ma Lampedusa, è molto importante anche per tutti i giovani che venendo qui iniziano un percorso che può portare lontano”.

