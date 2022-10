Lampedusa, compie un secolo di vita e riceve gli auguri di tutti gli isolani

Compie cento anni e riceve gli auguri da tutti i suoi compaesani. Angela Bono nasce a Lampedusa il primo ottobre del 1922; oggi ha sei figli, 11 nipoti, 16 pronipoti e uno di questi, ha da poco avuto una figlia. Un record nel record della anziana signora che ancora riconosce tutti e si preoccupa come solo una nonna sa fare per i figli, per i nipoti e per i pronipoti. La mattinata di oggi è stata molto particolare perché a casa di Angela Bono, ci sono stati tutti. Il sindaco Filippo Mannino ha voluto fare gli auguri alla anziana donna consegnandole anche una targa ricordo. Ma il sindaco Mannino non è stata l’unica autorità ad essere presente a casa di Angela Bono con lui c’erano anche quasi tutti gli amministratori; il presidente del consiglio comunale Giacomo Mercurio e poi l’assessore Roberta Palmisano e poi diversi consiglieri. Con loro anche il parroco, padre Carmelo Rizzo e il diacono Giovanni Caserta e poi c’era anche il preside Claudio Argento in rappresentanza di tutte le scuole di Lampedusa. Oltre alle autorità però a casa di Angela Bono ci sono stati centinaia di lampedusani che hanno voluto fare gli auguri alla donna più anziana dell’isola. Angela Bono è stata sempre una persona mite, benvoluta da tutti. “Ha sempre una parola buona per chiunque interagisca con lei - ci ha spiegato la figlia Iolanda - oggi a casa nostra c’è stata tutta l’isola e ci sono stati molti momenti di emozione. Nostra madre è stata sempre molto disponibile con tutti; non mi aspettavo una festa così partecipata e così bene organizzata. Questa giornata così emozionante la ricorderemo per sempre”.

La foto è di Maria Grazia Maggiore

