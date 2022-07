Lampedusa, consulenze gratuite per logopedia, psicomotricità e neuromotoria

Logopedia e psicomotricità nonché neuromotoria. Fino al nove luglio, chiamando anche il numero 3756769531 sarà possibile, a Lampedusa, prenotare delle consulenze gratuite. Per l'età evolutiva vengono prese in considerazione disturbi della comunicazione e del linguaggio, difficoltà di apprendimento scolastico, ritardi psicomotori, deglutizioni atipiche, iperattività o inibizione, difficoltà attentive e sensoriali e disturbi del comportamento. In età adulta, disordini dell'adattamento sociale connessi allo stress, depressione, rilassamento psicomotorio, disturbi del linguaggio, disturbi della voce; infine, per la terza età, patologie connesse all'invecchiamento, benessere psicofisico, rieducazione al movimento psicomotorio, difficoltà legate all'autonomia e riabilitazione domiciliare.

"Questo servizio - dice il vicesindaco Attilio Lucia - da settembre sarà operativo sempre. Una battaglia che conducevo da tempo come responsabile della Lega delle Pelagie e che adesso diventa realtà grazie all'amministrazione Mannino".

