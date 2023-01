Lampedusa, ecco le linee per accedere alle agevolazione sui biglietti aerei

L’Amministrazione comunale di Lampedusa, guidata dal sindaco Filippo Mannino, ha informato la cittadinanza che da qualche giorno sono in vigore le nuove linee guida per accedere alle agevolazioni tariffarie sui biglietti aerei della DAT.

"La procedura - continua il primo cittadino - adesso viene gestita dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, al quale i cittadini devono rivolgersi per poter usufruire delle prestazioni. Sulla base della casistica sono state previste tre categorie che daranno diritto alle agevolazioni per la durata di 2, 3 o 6 mesi. Si informa, inoltre, che presso lo stesso Ufficio è stato attivato anche uno sportello Inps collegato direttamente in modalità telematica con la sede territoriale di Agrigento, e che assisterà i cittadini nella risoluzione di pratiche più complesse e che necessitano dell’intervento dell’operatore".

