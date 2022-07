Lampedusa, fiaccolata silenziosa in omaggio al piccolo Domenico

La comunità tutta di Lampedusa si stringe al dolore della famiglia per la morte del piccolo Domenico ed è invitata a partecipare alla fiaccolata silenziosa che si terrà in sua memoria domani venerdì alle 20.30 partendo da Piazza Castello per arrivare in Chiesa.

L’amministrazione comunale unitamente ai sacerdoti alla fine daranno un messaggio.

E, intanto, il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino ha dichiarato che "la cittadinanza si stringe al dolore della famiglia del piccolo Domenico. Non ci sono parole adatte per esprimere tale dolore. Riposa in pace piccolo guerriero".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA