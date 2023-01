Lampedusa, grande festa di commiato per Gisella Rizzo

Gisella Rizzo per 20 anni è stata direttrice delle poste della più grande delle Pelagie e dopo 20 anni, è stata trasferita ad Agrigento che è la sua città di origine. Il lavoro svolto nell’ufficio postale più a sud d’Europa dalla direttrice Rizzo nei 20 anni passati a Lampedusa è stato enorme. Nel corso del tempo, infatti, Gisella Rizzo ha dovuto affrontare questioni molto delicate e di importanza internazionale come ad esempio la presentazione del francobollo di Lampedusa; francobollo raffigurante la porta d’Europa, il monumento creato da Mimmo Paladino. “Sono emozionata - ha detto Gisella Rizzo - dopo 20 anni passati qui, lascio un pezzo di cuore su quest’isola. Lavorare e vivere qui è diverso che lavorare in altri comuni anche perché qui bisogna trasferircisi; non si può fare i pendolari. Lampedusa - ha continuato Gisella Rizzo - è un posto magico dove succedono cose che difficilmente accadono altrove. Qui è possibile che da un momento all’altro ti ritrovi senza accorgertene a cena con personaggi incredibili e importanti come quando venne il presidente della repubblica Sergio Mattarella. Potrei raccontare tantissimi aneddoti e tutti molto divertenti e per me molto gratificanti; sono fatti accaduti che ho fermi nel cuore e che porterò con me fin quando vivrò. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, il vice sindaco Attilio Lucia e l’assessore Roberta Palmisano, hanno ricevuto negli uffici comunali Gisella Rizzo per salutarla; ringraziandola per tutto il lavoro svolto in sinergia anche con l’amministrazione comunale. Gisella Rizzo è stata un punto di riferimento per tutti i cittadini. “Auguriamo alla nostra cara direttrice tutto il meglio - ha detto il sindaco Filippo Mannino - perché Gisella Rizzo è una persona speciale; una persona seria, onesta e una grande lavoratrice. Avremmo preferito che rimanesse ancora qui con noi ma capisco bene che nella vita ci sono priorità di cui bisogna tenere conto. Certamente Gisella Rizzo la ricorderemo per sempre e le auguriamo il meglio”. La direttrice Rizzo sta rientrando ad Agrigento e andrà a lavorare temporaneamente all’ufficio di via Ugo La Malfa ma solo per un breve periodo poiché la sua reale destinazione è l’ufficio postale del Viale della Vittoria dove al momento ci sono lavori di ammodernamento in corso.

