Lampedusa, la danza degli allievi di Sara Flamini conquista tutti...compresi i turisti

Dopo due anni di silenzio, a Lampedusa, oltre al boom dei turisti, è ripartita la danza, la danza che ha interessato tutte le fasce di età con lo spettacolo: “The Show Must Go On” curato dalla bella e brava Sara Flamini. Due ore di spettacolo di alto livello, la piazza Castello stracolma di gente, i ballerini dell' ASD Espressione Danza Lampedusa che si sono alternati nelle varie parti del programma tra danza moderna, hip hop e danza contemporanea. Gli applausi più scroscianti per i bambini dai 4 anni a quelli di prima elementare. Sara Flamini ha sbalordito il pubblico lampedusano ancora una volta, compreso il sindaco, Filippo Mannino, che ha seguito lo spettacolo ed alla fine ha avuto delle parole di elogio per le emozioni regalate ai lampedusani, ma anche ai tanti turisti che hanno voluto vedere lo show rimanendo incantati.

Pubblicità

E la stessa Sara Flamini ha voluto ringraziare fortemente il primo cittadino delle Pelagie: "Grazie, ha detto per le bellissime parole, grazie per esserci stato, insieme anche a Giacomo Mercurio ed Elisa Fragapane. E' stata molto importante per noi la vostra presenza allo spettacolo. Sono orgogliosa, conclude Sara, di essere riuscita con i miei allievi a regalare a Lampedusa una serata di bellezza, arte e musica".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA