Lampedusa, la nuova caserma dei Vigili del fuoco vedrà la luce

Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, ha incontra l'amministrazione comunale di Lampedusa dove si è recato per analizzare l'area dove dovrà sorgere la nuova caserma del corpo.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Mannino, infatti, intende riprendere il progetto già finanziato anche per ridare serenità alla popolazione con una caserma di terra visto che attualmente i Vigili del fuoco operano all'interno dell'aeroporto. Stamattina, Merendino accompagnato dal sindaco Mannino e dal suo vice, Attilio Lucia, hanno effettuato un sopralluogo nella zona individuata da tempo e che ha causato numerose polemiche con la vecchia amministrazione. L'amministrazione comunale ha promesso che si adopererà immediatamente per rilasciare le autorizzazioni di competenza ed essendoci disponibili i fondi, i lavori potrebbero avere inizio in tempi brevissimi.

Soddisfazione viene espressa dal segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto, visto che il sindacato anche tramite il suo responsabile nelle Pelagie dei Vigili del fuoco, Antonello Di Malta, da tempo conducono una vera e propria battaglia affinché possa nascere la nuova caserma terrestre.

