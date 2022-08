La piazzetta della Guitgia a Lampedusa è tornata al suo antico splendore.

"Stiamo continuando a lavorare sul decoro urbano - dice il sindaco Filippo Mannino - In queste ore, inoltre, stiamo provvedendo alla sostituzione delle lampadine dell’illuminazione di Via Roma. Ringraziamo la Selis per la gentile collaborazione".

