Lampedusa, la via Roma per tre giorni trasformata nel Villaggio della Salute

La via Roma di Lampedusa, dal 7 al 9 luglio prossimi, verrà trasformata nel Villaggio della Salute. E' in programma, infatti, l'Open day itinerante, per prevenire patologie e neoplasie. L'iniziativa è stata voluta dall'Asp di Palermo in collaborazione con il comune di Lampedusa e Linosa e con l'Associazione "OIcchiblu onlus". In particolare, verranno eseguiti: screening del tumore del collo dell'utero (riservato a tutte le donne di età compresa tra i 25 e il 64 anni), screening del tumore della mammella (mammografia alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni), screening del tumore del colon retto (distribuzione sfo test per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni); ed ancora, screening malattie infettive sessualmente trasmissibili, vaccinazioni anticovid, informazione emergenza caldo e sportello amministrativo.

"Una ottima opportunità - dice il sindaco Filippo Mannino - per prevenire patologie e neoplasie. In questo modo, si potrà avere un quadro completo circa lo stato di salute della popolazione. Invito tutti, uomini e donne, a fare queste visite perché la prevenzione, spesso e volentieri, salva la vita".

