Lampedusa, microcippatura gratuita per i cani di proprietà

Il Comune di Lampedusa e Linosa ha avvisato la cittadinanza, che da oggi e fino al 10 settembre prossimo, saranno presenti, presso i locali comunali di via Cameroni, i veterinari dell'ASP di Palermo per l'attività di prevenzione al randagismo e microcippatura degli amici a 4 zampe.

"Ricordiamo a tutti - dice il sindaco Filippo Mannino - che le sterilizzazioni sono rivolte ai cani vaganti e alle colonie feline, mentre la microcippatura dei cani di proprietà,obbligatoria per legge, è rivolta a tutti ed è gratuita".

