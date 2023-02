Lampedusa, nasce la prima bottega per le famiglie bisognose

Nell’ambito del progetto “GenerAzioni Sostenibili”, promosso da un esteso partenariato e dalla capofila Federazione ADA Nazionale ODV – Rete Associativa attraverso le sue articolazioni territoriali distribuite in tutta Italia, nasce anche a Lampedusa, in via Benedetto Croce 4, una bottega solidale al servizio delle persone bisognose del luogo. Grazie al finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 – Avviso 2/2020, infatti, verranno messi a disposizione degli anziani e delle fasce di popolazione più in difficoltà generi di prima necessità quali pacchi alimentari, nell’ottica di promuovere la solidarietà verso individui in condizioni di povertà o di disagio e costruire realtà innovative e più ecosostenibili, in cui il contrasto agli sprechi sia parte delle abitudini quotidiane. A Lampedusa in collaborazione con l'amministrazione comunale delle Pelagie e la parrocchia San Gerlando dell'isola, l'ADA con Lampedusa ( associazione per i diritti degli anziani) da sabato 11 febbraio inizierà presso la propria sede, sotto l'indicazioni dell'ufficio delle Politiche sociali servizi sociali e della Parrocchia San Gerlando, la distribuzione dei generi alimentari di prima necessità.

