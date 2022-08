Lampedusa, nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti

Lampedusa, cambia il servizio di raccolta dei rifiuti. Il sindaco, Filippo Mannino, a seguito delle esigenze emerse nelle ultime settimane ha aggiornato il calendario per la raccolta dei rifiuti, che sarà in vigore fino al 30 settembre prossimo.

"È vero, il servizio di raccolta rifiuti non è perfetto, ha delle falle che vanno risolte - dice il primo cittadino - ma ci stiamo mettendo il massimo dell’impegno per affrontare questa problematica. C’è da dire però che la lotta contro l'inciviltà delle persone è una lotta impari. Possiamo mettere in campo tutte le nostre energie, le nostre responsabilità ed il nostro impegno. Ma quando continuo a vedere decine di sacchi abbandonati a Terranova, sotto la rosa dei venti, lungo la strada del CCR, dietro il campo sportivo, posti che fino a ieri erano pulitissimi, mi viene una rabbia infinita. Specie quando a sporcare sono soggetti che sui social si erigono a difensori del territorio ed amanti delle nostre isole, ed invece sono i primi zozzoni, che abbiamo beccato e stiamo provvedendo a sanzionare. Abbiamo già installato alcune telecamere, ma non voglio far diventare l’isola un “grande fratello”. Pertanto invito tutta la popolazione - nessuno escluso - a collaborare".

