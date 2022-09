Lampedusa, svuotato quasi del tutto il centro di accoglienza

E’ stato quasi del tutto svuotato il Centro d’accoglienza per migranti a Lampedusa. Dei 534 ospiti, 425 sono stati trasferiti con il traghetto di linea a Porto Empedocle. Altri 40 sono stati imbarcati successivamente ancora sulla motonave diretta a Porto Empedocle. Nel frattempo, come ultimi approdi in ordine di tempo, sono 93 i migranti che, con tre diversi barconi, hanno raggiunto Lampedusa. Sul primo, intercettato dalla Guardia di Finanza nei pressi di Lampione, hanno viaggiato 6 tunisini. Sul secondo, bloccato a 18 miglia, altri 23, fra cui 13 donne e 3 minori. Hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali. E infine, a 8 miglia, è stato agganciato un altro gruppo di 65, fra cui 1 donna e 1 minore. Provengono da Siria, Palestina, Egitto e Sudan.

