Lampedusa, tamponato il problema alla fognatura di via Madonna

"Anni e anni di mala gestione ci hanno portato allo sfacelo la situazione ambientale". Lo sostiene il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, impegnato da più giorni a risolvere problemi alle fognature. Questa mattina, sono stati ultimati i lavori alla fogna di via Madonna che perde da decenni e che tanti problemi e disagi ha comportato.

"Il nostro intervento - dice Lucia - è stato tempestivo, ma bisogna intervenire in maniera drastica e definitiva per risolvere questo increscioso disastro protratto ormai per troppo tempo. Intanto, abbiamo ultimato anche le operazioni di pulizia di tutte le strade dell'isola".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA