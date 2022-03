Lavori utili alla collettività in cambio della riduzione della Tari

Il consigliere comunale di Agrigento, Davide Cacciatore, capogruppo consiliare di “Facciamo Squadra”, ha depositato all’Ufficio di presidenza del Consiglio una proposta per l’applicazione del cosiddetto “baratto amministrativo”, ovvero interventi di riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati, in cambio di riduzioni o esenzioni della tassa sui rifiuti. Cacciatore spiega: “In una situazione di forte crisi economica, che costringe moltissimi cittadini a non poter pagare le tasse, questa soluzione potrebbe andare incontro alle reali esigenze di quelle fasce di popolazione in difficoltà con il pagamento della Tari. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze e strade, a favore del decoro urbano. I cittadini sarebbero ‘custodi’ e curatori di alcune parti della città che per troppo tempo sono state abbandonate al degrado”.

