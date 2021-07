Le foto di Giacomo Palermo nel Connect Programme della Magnum Photos

Il progetto di fotografia etica mediterranea del photographer e blogger siciliano Giacomo Palermo è stato inserito nei 36 progetti selezionati a livello internazionale per la lettura e visualizzazione del "Connect Programme" della prestigiosa Agenzia Fotografica la Magnum Photos.

Pubblicità

Secondo Marco Pinna photoeditor di National Geographic Italia: "Giacomo Palermo non è un fotografo convenzionale. In verità non è facile descriverlo secondo i canoni tradizionali della fotografia, o dargli un'etichetta, perché sfugge alle logiche del mercato, alle categorie che in genere si ascrivono ai fotografi. Lo stesso si può dire della sua fotografia. Le immagini che vedete nel progetto dal titolo "Mediterraneo" sono in apparenza sfuggenti; lontane dalle tendenze della fotografia contemporanea, a un primo sguardo possono lasciare perplessi chi frequenta il settore. Per capire le foto di Giacomo bisogna capire il personaggio. Siciliano di nascita e di appartenenza, impulsivo, spesso sopra le righe, Giacomo è un "Fotografo Umanitario", e il suo approccio alla fotografia è senza dubbio istintivo, "di pancia" come si sul dire. Nonostante l'uso di un linguaggio visivo poco convenzionale (o forse proprio grazie a esso), Giacomo riesce in qualche modo a cogliere quest'anima dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, a raccontare, non tanto nei fatti quanto delle sensazioni, l'essenza di uno stile di vita millenario che in queste immagini si rivela in tutta la sua semplicità e, soprattutto, in tutta la sua umanità."

La Magnum Photos è una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo. Fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Rodger, William Vandivert ha la forma giuridica di società cooperativa, che riunisce sessanta tra i migliori fotografi del mondo, anche con lo scopo di proteggere il diritto d'autore in ambito fotografico e la trasparenza d'informazione.

Il sito web del Progetto di Giacomo Palermo è www.pulitzerphotography.com

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA