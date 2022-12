Lezione di pallacanestro con la Fortitudo Agrigento

Oggi i ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento sono stati ospiti della società Fortitudo Agrigento Basket per una lezione speciale sulla gestione societaria e su come è organizzata la Fortitudo. Tante domande per il direttore sportivo Cristian Mayer e Laura Vento che cura l'immagine del club.

!Quale sarà la prossima scuola ospite del Palamoncada? - s'interrogano Mayer e Vento - La pallacanestro e lo sport possono essere strumento formativo e questa ne è la prova".

