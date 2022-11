Licata, affonda peschereccio a Marianello

Un peschereccio è affondato nel porto di Marianello, a Licata. A dare l’allarme sono stati alcuni pescatori. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno condotto tutte le azioni del caso, e chiesto l’intervento del nucleo sommozzatori da Palermo.

Pubblicità

Il personale della Guardia costiera ha avviato una serie di accertamenti per accertare le cause dell’affondamento del motopesca ormeggiato in porto. Come accade in questi casi, l’imbarcazione sarà imbracata con dei “palloni” per essere riportata un superficie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA