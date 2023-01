Nottetempo a Licata, in corso Umberto, un attentato incendiario è stato perpetrato a danno di un bar. Le fiamme hanno danneggiato l’ingresso e un distributore automatico di sigarette. Sul posto hanno lavorato Vigili del fuoco e Polizia. Indagini in corso. Si tratta del quinto episodio del genere in meno di un mese a danno di attività commerciali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA