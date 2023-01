Licata, due anziane scippate a distanza di poche ore

Due anziane sono state scippate della borsa lungo la via Gela a Licata. Dietro ai due episodi ci sarebbe sempre la stessa “mano”. Ad agire, in entrambi i casi, sarebbe stato un individuo, con il volto parzialmente travisato, e non è escluso che avesse un complice ad aspettarlo poco lontano, verisimilmente, a bordo di un veicolo. I poliziotti del Commissariato cittadino, guidati dal vice questore Cesare Castelli, e i carabinieri della locale Compagnia, diretti dal capitano Augusto Petrocchi, hanno avviato le indagini.

Nel primo caso, una pensionata settantaquattrenne è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I medici in servizio le hanno diagnosticato delle lesioni sparse sul corpo, giudicate guaribili con una prognosi di una settimana. Il malvivente l’ha sorpresa alle spalle, e dopo averla spintonata, facendola finire sul selciato, con una mossa fulminea dalle mani le ha “strappato” la borsa contenente la somma in contanti di 250 euro, e i documenti di riconoscimento.

A distanza di pochi minuti uno dall’altro, i delinquenti hanno colpito nuovamente. Presa di mira un’altra anziana novantenne che stava tornando a casa, a piedi, dopo aver fatto la spesa. Il bottino sarebbe di poche decine di euro. Carabinieri e polizia sono accorsi nei luoghi indicati, e sin da subito, hanno avviato le ricerche dei responsabili.

