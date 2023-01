Licata, grave incidente sul posto di lavoro

A Licata in periferia incidente sul lavoro: un operaio di 55 anni licatese, impiegato in un’impresa di soccorso stradale, è stato intento a caricare un’automobile in panne sul carro attrezzi. Il mezzo è scivolato su una sua mano e gli ha tranciato di netto due falangi. E’ stato soccorso prima in ospedale a Licata e poi, con l’elisoccorso del 118, al Policlinico di Palermo. Indagini in corso sul rispetto delle normative contro gli infortuni sul lavoro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA