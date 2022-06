Licata ha il suo ambasciatore della "Chiattulidda"

Un altro grande traguardo è stato raggiunto dal licatese Tony Rocchetta, che da anni si dedica ai grani antichi con il suo marchio "Sapuri siciliani".

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, nel corso di una cerimonia a palazzo di città, ha donato a Tony Rocchetta una targa come ambasciatore del territorio come custode della "Chiattulidda", un grano antico.

"Un traguardo - dice il diretto interessato - che conferma come il duro lavoro, la tenacia e la costanza di rappresentare e raccontare un territorio con amore, passione e professionalità, mi ha portato ad andare sempre avanti. Sono fiero e orgoglioso, e non nascondo la continua crescita, attraverso una ricerca dettagliata, che sono certo poterà dei grandi risultati. Da anni ormai racconto quello che c'è di vero e di autentico nella mia terra, porto avanti la mia gente, i saperi perduti e le tradizioni che vanno sempre difese. Condivido questo riconoscimento con tutte le persone che in questi anni mi hanno sostenuto, aiutato e con l'intera comunità di Licata".

