Licata, intervengono per sedare una rissa in famiglia e trovano della droga

Accorrono per sedare una lite in famiglia, e trovano oltre 43 grammi di cocaina. I carabinieri della Stazione di Licata hanno arrestato un disoccupato licatese, M.T., 47 anni, con precedenti penali e pregiudizi di polizia. L’indagato deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

I militari dell’Arma sono giunti in uno stabile di Piano Cannelle su segnalazione dei vicini. Effettivamente, all’inizio, la situazione sembrava essere inquadrabile nell’ambito delle liti famigliari, ma il sesto senso dei carabinieri ha portato ad un controllo più approfondito nell’abitazione. Il quarantasettenne, vistosi scoperto si è dato alla fuga, salendo sul tetto della palazzina, tentando di disfarsi dello stupefacente in sui possesso.

Gli uomini in divisa dopo averlo bloccato, hanno rinvenuto e recuperato sul tetto dell’immobile 8 involucri in cellophane contenenti 43,13 grammi di cocaina. Il disoccupato licatese è stato arrestato. La cocaina è stata sequestrata e già inviata ai laboratori della Scientifica dell’Arma per essere sottoposta all’esame qualitativo.

