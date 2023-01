Licata, medico minacciato: denunciato un uomo

A Licata un uomo di 41 anni è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale allorchè in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, si sarebbe scatenato in escandescenze rivolgendo frasi minacciose ad un medico del pronto soccorso. Lui ha accompagnato il padre per accertamenti sanitari, il personale lo ha invitato ad attendere il suo turno, e lui ha iniziato a inveire. Poi si è allontanato ma è stato rintracciato e denunciato.

