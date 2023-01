Licata, molotov lanciata contro un negozio di mobili

Ignoti hanno lanciato una bottiglietta incendiaria contro la saracinesca di un negozio di mobili in via Gaetano De Pasquali, a Licata. Il liquido infiammabile ha innescato un rogo che per fortuna si è autoestinto. Ha danneggiato il solo ingresso, ma non ha provocato alcun danno all’interno dell’attività commerciale. E’ successo durante le ore notturne. Sul posto si sono precipitati, in brevissimo tempo, i poliziotti del Commissariato di Licata, diretti dal vice questore Cesare Castelli, e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

Gli investigatori, con il coordinamento della Procura di Agrigento, hanno eseguito tutti gli accertamenti, anche con l’ausilio della Scientifica, per cercare qualche particolare che possa aiutare a risalire agli incendiari. Appare scontato comunque che i poliziotti abbiano verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza lungo la strada, e nelle immediate vicinanze.

I proprietari hanno riferito di non avere subito richieste estorsive o minacce e di non aver avuto problemi di altra natura con alcuno.

