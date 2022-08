Licata piange un'altra giovane vittima

Ancora un tragico incidente stradale sulle strade agrigentine. In questa maledetta estate i morti sull'asfalto non si contano più. La nuova tragedia è avvenuta la scorsa notte, in Piano Cannelle, a Licata. Nello scontro tra una Fiat Panda e uno scooter ha perso la vita un quindicenne che viaggiava, in compagnia con un quattordicenne, a bordo del mezzo a due ruote. A perdere la vita Emanuele Piacenti.

Pubblicità

I due sono stati trasportati all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dalle ambulanze del 118, giunte sul posto, ma per il quindicenne non c’é stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto con la vettura. L’altro ragazzo e’ stato invece sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA