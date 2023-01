A Licata, in via Palma, due malviventi, a volto coperto e armati di pistola, sono entrati in un negozio di arredamenti, hanno minacciato il titolare brandendo l’arma, e lo hanno costretto a consegnargli il denaro in cassa, circa 500 euro. Poi sono scappati. Indagini in corso.

