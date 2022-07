Licata, rissa tra extracomunitari: cinque arresti

I poliziotti del Commissariato di Licata hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, cinque giovani cittadini extracomunitari, resisi responsabili del reato di rissa aggravata. Gli agenti in particolare sono intervenuti in centro storico, nella tarda serata di ieri, a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, per una zuffa in atto tra immigrati.

I rissosi, nonostante l’arrivo delle Volanti, hanno continuato a darsele di santa ragione, e solo grazie al tempestivo ed energico intervento degli uomini in divisa, è stato scongiurato il peggio. Peraltro, nel corso delle concitate fasi della rissa, i poliziotti hanno fermato uno dei cinque soggetti coinvolti, un cittadino del Marocco, che aveva impugnato un lungo coltello, posto in sequestro, di cui aveva tentato di disfarsi gettandolo per terra.

