A Licata, in zona Oltreponte, è accaduto che un’anziana di 75 anni ha subito lo scippo della borsa da un malvivente. Lei è caduta a terra ed è stata trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso” per delle ferite. Indaga la Polizia.

