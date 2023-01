Licata, sparano in strada: due diciottenni denunciati

Sparano in strada vicino al porto di Licata per festeggiare il Capodanno. Diversi cittadini presi dal panico hanno chiamato il 112. I poliziotti del Commissariato, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno fermato due diciottenni licatesi, e ci hanno messo poco a capire che quella che avevano in mano era un’arma a salve.

Una uguale riproduzione di una pistola in dotazione alle forze di polizia. Gli agenti hanno sequestrato la pistola giocattolo, e le munizioni e hanno denunciato i due giovani alla Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato contestate sono esplosioni pericolose e procurato allarme.

