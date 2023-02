Licata-Torrente Braemi: approvati i lavori degli ultimi due lotti

La deputata regionale di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino, annuncia la conclusione dell’iter per il completamento della strada statale 626 Licata-Torrente Braemi, con l’approvazione dei lavori sui lotti 7 e 8. E afferma: “E’ un investimento stradale, quello sulla tangenziale gelese, da 395 milioni di euro, che porterà enormi benefici per gli automobilisti e per l’economia locale. Lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti è condizione essenziale per la crescita del nostro territorio e per uscire da quell’isolamento in cui siamo stati relegati per troppo tempo. Adesso riserveremo massima attenzione alla tangenziale di Agrigento, da cantierare al più presto per avviare questo ambizioso programma di collegamento della nostra provincia”.

