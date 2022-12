Linosa sarà collegata con Lampedusa giornalmente tramite l'aliscafo

Il sindaco Filippo Mannino insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Mercurio, all’Assessore alle politiche giovanili, Roberta Palmisano, e a tanti concittadini lampedusani, si è recato a portare un saluto agli abitanti di Linosa.

"Ne ho approfittato - dice il primo cittadino - per andare a trovare gli ammalati e gli anziani soli, e per ascoltare le esigenze degli abitanti. E poi abbiamo portato la notizia tanto attesa: dopo circa 10 anni, dal 1 gennaio 2023 torna in servizio l’aliscafo anche nel periodo invernale sulla tratta Lampedusa-Linosa, mentre sulla tratta Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle inizierà con anticipo, ossia dal 1 aprile. E così sarà per i prossimi 5 anni!

I cittadini hanno bisogno di sentire le Istituzioni vicine e noi stiamo facendo il possibile per portare risultati in tutti i campi nonostante le difficoltà economiche e strutturali in cui si versa il Comune".

