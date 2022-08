Lo chef cieco, Tony Andaloro, domani sera a Naro per la cucina esperenziale

Continua il Tour Summer 2022 di Anthony Andaloro Blind Chef On The Road. Venerdì 5 Agosto:Tour Esperenziale alla scoperta dei luoghi più belli della Sicilia.

In questo Tour scopriremo: “Naro, la Città Barocca”, il “Castello Chiaramontano” e “L’Azienda Agricola Naristeo”, L’Olio di Aristeo… In questa Azienda ad impatto Ambientale Zero, si concluderà il Tour Esperenziale, con uno Show Cooking e la 149ª Cena Sensoriale del Maestro. Cultura, Storia, Territorio, Tradizione, Enogastronomia. Un percorso Sensoriale curato da Maurizio Artusi & dall’Ambasciatore Identitario il Blind Chef Anthony Andaloro. Presso il Residence Naristeo

Percorso Degustativo Sensoriale con prodotti Bio a metro 0 , a cura di Maurizio Artusi. L’evento organizzato dalla Famiglia Abbate & Figli con il Patrocinio del Comune di Naro in collaborazione con CucinArtusi.it. Tra gli Ospiti D’onore: Il Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara e Rappresentanti dell’amministrazione Comunale. Il Vice Presidente Borghi AICS Sicilia, Padre Giuseppe Petix e il Consigliere Nazionale Mario Gero Taibi per Borghi AICS Italia. in rappresentanza del Turismo Sostenibile ed Accessibile. Per l’Associazione “Des Disciples d’Auguste Escoffier Delegazione di Sicilia”, il Presidente Prof. Giovanni Lorenzo Montemaggiore, accompagnato dai Discepoli Angelo Gueli Alletti, da Giuseppe D’amato e dal Fiduciario Settore Disabilità, lo Chef Cieco Anthony Andaloro.

Photo Reporter Lidia Caracausi. Programma dettagliato del Tour in Locandina. Ingresso su Invito. Stay Tuned Proud to be different.

