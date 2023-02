Lo Sciacca ha denunciato alle autorità sportive siciliane la direzione di gara del derby di domenica scorsa ad Agrigento

Dopo la Pro Favara, anche la società sportiva Unitas Sciacca denuncerà alle autorità sportive regionali tutta una serie di errori arbitrali che hanno condizionato il risultato della partita di domenica scorsa con l’Akragas nel campionato di Eccellenza.

Una netta presa di posizione da parte del sodalizio guidato da Gioacchino Settecasi per una partita di calcio terminata con il risultato di 1 a 0 per la squadra di casa con una rete realizzata per oltre i 6 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

Nella nota di protesta anche l’ingiusta espulsione dell’allenatore Totò Brucculeri e un evidentissimo fallo da rigore non rilevato a pochi minuti dalla fine della partita.

“Siamo stati ingiustamente danneggiati – scrive il presidente Gioacchino Settecasi – e riteniamo di aver diritto a direzioni arbitrali di livello adeguato”.

