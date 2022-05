Lo slogan della Fortitudo Agrigento: "Domenica e martedì linchemulu"

I play off del campionato di basket di serie B per la promozione in serie A2. La Fortitudo Moncada basket Agrigento gioca i quarti di finale in casa a Porto Empedocle, al PalaMoncada, domenica prossima, 15 maggio, alle ore 18, e martedì 17 maggio alle ore 20.30, contro l’Andrea Costa Imola. Per l’occasione, la società ha lanciato l’operazione “Linchemulu”, ovvero riempiamolo. Ci si riferisce ovviamente al PalaMoncada, quindi un appello a tutti i tifosi ad essere presenti in massa per tifare Fortitudo con il cuore, come sempre desiderato dal presidente Moncada. Il biglietto costa 5 euro. Sotto i 18 anni l’ingresso è gratuito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA