Lo studio legale Lauricella "parla" russo

Lunedì scorso 30 agosto lo Studio Legale Lauricella, finalista del premio “Le Fonti Awards 2021 Italy” e premiato dal Sole24ore come “Gli Studi dell’anno 2020” si è fregiato di essere ricevuto ufficialmente dal Console Generale della Federazione Russa, Sergey Patronov, presso la sede di Palermo. il Console Generale Sergey Patronov e i referenti dello Sudio Legale Lauricella, Avv. Salvatore Lauricella e la Professoressa Olga Nicole Kuyan, hanno discusso questioni relative alla cooperazione nel fornire sostegno/assistenza legale ai concittadini russi in Italia e cittadini italiani in Russia nel campo del diritto di famiglia e del diritto previdenziale. Inoltre, durante l’incontro, l’Avvocato Savatore Lauricella, in qualità di assessore del proprio paese, Palma di Montechiaro, con il beneplacito del proprio sindaco, ha manifestato la volontà di iniziare dei progetti di collaborazione tra la Russia e il proprio paese, prendendo anche in considerazione le prospettive di stabilire legami di gemellaggio tra Palma di Montechiaro (AG) e una città russa, proposte ben accolte dal Console Generale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA