Lui contro lei, condanna per caterva di reati ad Agrigento

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato a 9 mesi di reclusione A N, sono le iniziali del nome, 39 anni, residente a Campofranco, allorchè avrebbe molestato, perseguitato soprattutto con continue telefonate, insultato e minacciato di morte, per oltre un anno, l’ex amante, “colpevole” (tra virgolette) di avere interrotto la relazione sentimentale. Lui avrebbe costretto lei ad intrattenere rapporti sessuali con violenza. E avrebbe anche minacciato un amico della donna, alla quale, inoltre, sarebbe stato prospettato di rivelare la “tresca” a suo marito, con il quale convive in Romania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA