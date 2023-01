Maltempo nell'Agrigentino, barca affonda a Licata e mareggiata danneggia il porticciolo di San Leone

Il maltempo di questi ultimi due giorni ha provocato problemi e danni su tutto il territorio. Al porto di Licata il forte vento e il mare grosso hanno messo a dura prova le imbarcazioni ormeggiate. Una di queste è colata a picco e si sta tentando di recuperarla con l’intervento dei sommozzatori. La barca affondata dovrebbe essere una di quelle utilizzate dai migranti per le traversate nel Mediterraneo, per raggiungere le coste siciliane dal Nord Africa. In precedenza il vento aveva fatto cadere un ramo di grosse dimensioni da un albero secolare nella villa comunale "Regina Elena" ostruendo parte della strada. Per fortuna nessun danno a persone o cose. Sulla strada provinciale 24B "Cammarata-Santo Stefano Quisquina" è caduta copiosa la neve. La strada è stata resa percorribile grazie all’intervento del personale stradale del Libero consorzio comunale che ha sparso il sale su tutto il tragitto per evitare la formazione di ghiaccio. Gli automobilisti sono comunque obbligati a viaggiare con catene a bordo o, in alternativa, con pneumatici da neve. Anche a San Leone ci sono stati problemi con vento e pioggia che hanno danneggiato il cantiere del marciapiedi del porticciolo, i cui lavori di ricostrizione sono attualmente in corso.

Pubblicità

Una mareggiata ha invece provocato diversi danni a San Leone: ha smantellato la nuova pavimentazione del porticciolo turistico (il cantiere è ancora aperto) ed ha "messo a nudo" nuovamente la condotta fognaria della spiaggia di Marenostrum come ha denunciato Mareamico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA