Maratonina della Concordia: vince Mohamed Idrissi

Pronostico rispettano. Il vincitore della Maratonina della Concordia 2022 è Mohamed Idrissi. Si sono iscritti 1.030 atleti alla manifestazione, ma hanno completato il percorso, ricavato tra le splendide rovine del Parco Archeologico, 862, provenienti da ogni parte della Penisola. Le poche assenze sono da addebitare, quasi esclusivamente, al maltempo che ha imperversato in tutto l'agrigentino nelle scorse 48 ore. Lo spettacolo comunque non è mancato con la maratonina, che come capita ormai da diciotto anni, riesce sempre a caricare di adrenalina i partecipanti. Diverse le società agrigentine che hanno partecipato. Naturalmente, la colonia più numerose quella del Gruppo sportivo di casa, il "Valle dei templi".

