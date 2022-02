Maria Rita Falco Abramo nuovo primario della Maternità ad Agrigento

Maria Rita Falco Abramo è il nuovo primario e direttore del reparto di Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ stata scelta dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia, in ragione del suo curriculum e del punteggio del suo colloquio rispetto ad un altro collega. L’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per 5 anni risale al luglio del 2019. Sono state 7 le istanze di partecipazione presentate nell’ottobre dello stesso anno, e tutti i candidati sono stati ammessi alla procedura concorsuale.

