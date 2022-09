Menfi, bimbo morso da un cane in spiaggia

Spiacevole disavventura per un bambino di quattro anni a Menfi. Il piccolo, che si trovava in spiaggia, è stato morso ad una mano dal cane di proprietà di un bagnante – regolarmente tenuto a guinzaglio – nel momento in cui ha provato ad accarezzarlo. Il bimbo ha riportato una ferita alla mano ed è stato trasportato alla locale guardia medica dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. La famiglia del bambino si è rivolta ad un legale per verificare eventuali azioni. Il proprietario del cane si è comunque reso disponibile e ha aiutato il piccolo nelle operazioni di soccorso.

