Menfi, chiuso uno stabilimento balneare

Il Comune di Menfi, a seguito del controllo effettuato negli scorsi giorni dai carabinieri del Nas di Palermo, ha emesso un provvedimento di chiusura attività di una struttura turistica balneare, poiché sarebbe risultato senza la prescritta autorizzazione sanitaria, ed in assenza dell’atto autorizzativo per l’esercizio di area di sosta.

Gli specialisti dell’Arma, nel corso dell’ispezione, rilevarono la presenza di 40 chili di alimentari vari, risultati mal conservati, e non conformi alle normative vigenti. Immediato il sequestro.

Alla titolare inoltre sono state comminate sanzioni complessive per 3.000 euro, per il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria dei locali, deposito e cucina, e per la mancata attuazione delle norme di autocontrollo.

