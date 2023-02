Menfi, il tabaccaio Scirica può riaprire l'attività

Nella frazione di Porto Paolo di Menfi, è arrivato il container all’interno del quale Giuseppe Scirica, il tabaccaio di Menfi aprirà temporaneamente la sua attività. E’ arrivato il container all’interno del quale Scirica a breve potrà riavviare l’attività in attesa che vengano realizzati i lavori, già finanziati, di consolidamento del costone di Porto Palo. A stare accanto a Giuseppe la fedelissima Luna, cane che lo segue in questa vicenda. Giuseppe con Luna ha protestato diverse settimane sul fronte della frana. Scirica spera di tornare a lavorare tra due, massimo tre settimane. Si sta occupando degli adempimenti burocratici. Degli allacci necessari si occupa, invece, il Comune di Menfi che ha fatto realizzare i lavori per la collocazione del container.

“La prossima estate – dice Giuseppe Scirica – spero di tornare nella mia tabaccheria”.

Il finanziamento di 500 mila euro per il consolidamento del costone di Porto Palo è già disponibile e bisognerà soltanto definire l’iter e realizzare i lavori su progetto del Comune di Menfi. Sulla vicenda Porto Palo c’è stato l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani.

