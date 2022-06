Meno acqua ai serbatoi, si allungano i turni di distribuzione

"A causa di tutta una serie di concomitanti episodi tutti i fornitori, con i quali siamo in contatto costante e collaborativo, in quest'ultima settimana non hanno potuto fornire la dotazione Idrica prevista, e ciò ha portato ad un pesante allungamento dei turni". Lo comunica il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

"Si è intervenuto e si sta intervenendo - continua ancora il primo cittadino - per ripristinare, entro venerdì dovremmo riavere la nostra dotazione, e ciò ci consentirà di poter, nel giro di qualche giorno, avere turni più sostenibili.

Ci dispiace per il disagio che stiamo patendo tutti, ma come sempre lavoriamo per risolvere".

