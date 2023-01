Messa in sicurezza della Cianciana-Ribera: interrogazione all'Ars di Pace e Abbate

“Le infrastrutture e la rete viaria provinciale va rivista immediatamente, le strade siciliane, come ad esempio la SP 32, quella che collega la città di Cianciana a quella di Ribera, versa attualmente in una condizione di abbandono e di degrado inaccettabile, le buche e le insidie stradali la fanno attualmente da padrone. In considerazione dell’importanza dell’asse viario abbiamo deciso di presentare un’interrogazione a risposta scritta per capire le intenzioni del nostro governo”. Lo dichiarano il capogruppo della Dc all’Ars, on. Carmelo Pace e il deputato, on. Ignazio Abbate.

“Attraverso questa interrogazione, vogliamo promuovere l’indizione attraverso una conferenza di servizi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del famoso completamento stradale, denominato “mare-monti”, per velocizzare maggiormente l’iter per l’esecuzione dei lavori. Riteniamo urgente ed indispensabile provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Sp 32, poiché la soppressione delle Province regionali, che ne gestivano le manutenzioni, ha lasciato un vuoto istituzionale che si ripercuote sugli interventi necessari alla messa in sicurezza della trafficata strada provinciale, a totale discapito della sicurezza stradale dell’utenza”, concludono.

