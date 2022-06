Microcriminalità in crescita, riunione del Comitato provinciale dell'ordine pubblico

Dopo la richiesta di una convocazione urgente del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, avanzata dal sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, la riunione si è svolta nella serata di oggi in Prefettura ad Agrigento. Negli ultimi tempi, nel piccolo comune agrigentino, si sono registrati numerosi episodi di microcriminalità che hanno causato paura nella popolazione.

Il primo cittadino ciancianese, oggi, è stato ricevuto in Prefettura da Prefetto, Cocciufa e dal Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza e il Questore.

"Ho esposto - dice Martorana - la preoccupante situazione in cui versa il mio comune e sono stati discussi i provvedimenti da intraprendere, che saranno tempestivi proprio per ridare serenità ai miei concittadini ed ai turisti che arrivano. Colgo l’occasione per ricordare ai miei concittadini che è fondamentale anche il loro contributo. Qualora ci fossero delle situazioni sospette o che possano essere d’aiuto, invito tutti, caldamente, a segnalare tutto alle forze dell’ordine".

